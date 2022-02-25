بداح العنزي



أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة مبادرة البلدية في برنامج عمل الحكومة 2021/2022 ـ 2024/2025 برئاستها، وتضم مدير عام البلدية نائبا وعضوية كل من: مدير الادارة القانونية، امين عام المجلس البلدي، نائب المدير العام لقطاع المساحة، نائب المدير العام لمحافظتي العاصمة والجهراء، نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية، نائب المدير العام لمحافظتي حولي والاحمدي، نائب المدير العام لمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير، نائب المدير العام لقطاع المشاريع، نائب المدير العام لقطاع التنظيم العمراني، نائب المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات، نائب المدير العام لقطاع الخدمات، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، ومدير مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية.



ويعدل نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2022 المشار اليه ليكون كالتالي: «تتولى اللجنة متابعة تنفيذ مبادرة بلدية الكويت الواردة في برنامج عمل الحكومة 2021/2022 ـ 2024/2025 وفقا للقوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأن ما يعرض على اللجنة وإيجاد الحلول العملية لكل ما يطرأ من تحديات مشتركة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات».



وعلى جميع الجهات المعنية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القرار.