بداح العنزي



كشفت مصادر مطلعة عن قيام نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي العاصمة والجهراء م.فيصل الجمعة بتقديم استقالته من العمل، اعتبارا من أمس. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان ابرز المرشحين لتولي هذا المنصب م.ثامر المطيري مدير بلدية محافظة الجهراء، وم.سعود الدبوس مدير بلدية محافظة الأحمدي. من جانب آخر، مازال منصب الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات في الأمانة العامة للمجلس البلدي شاغرا، منذ تقاعد الأمين العام المساعد م.غسان الثاقب، ومن أبرز المرشحين لهذا المنصب م.جاسم الحبيب الذي يعمل حاليا مديرا لإدارة التنسيق بمكتب مدير عام البلدية.