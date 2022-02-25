أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس عن تسجيل 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الـ 24 ساعة السابقة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 617275.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 1805 حالات شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 601386، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 97.04%.



وأوضح د.السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2534 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 72 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 13355 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 239.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 25186 ليصبح مجموع الفحوصات 7553030، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 3.4%.