ثمن وزير الصحة د.خالد السعيد جهود القائمين على مجلس الصحة الخليجي بجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشارك في معرض «اكسبو دبي 2020» التي تساهم في توفير منظومة صحية متكاملة وفي أبهى صورها.



وقال د. السعيد في تصريح لـ«كونا» خلال زيارته ووزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين لجناح «التعاون» انه اطلع على عرض مرئي بشأن إنجازات مجلس التعاون الخليجي وخططه المستقبلية لتحقيق التكامل الخليجي.



وذكر انه التقى خلال زيارته للجناح في قسم مجلس الصحة الخليجي المدير العام لمجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل وتم التباحث بشأن المواضيع الصحية المطروحة حاليا على الساحة والتي يجب التركيز عليها من خلال التوعية.



وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع القائمين على جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يقدمونه من خلال مشاركتهم الفاعلة في معرض «اكسبو دبي 2020».