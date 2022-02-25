قدم عدد من طلبة الدراسات العليا بقسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت أطروحات ومشاريع الماجستير في مسارات مختلفة ضمن برنامجي علوم المعلومات الحاسوبية وتكنولوجيا المعلومات المتاحين من قبل القسم خلال الفصل الدراسي الأول 2021-2022.



تناولت الأطروحات والمشاريع مواضيع تكنولوجية مختلفة في أمن المعلومات وتطوير نظم المعلومات ومعالجة البيانات ومنها دراسة تحليلية عن نسبة تواجد النساء العربيات في الميادين العلمية العملية لدولة الكويت قدمتها الطالبة زهراء أبو علول، واستكشاف مدى الحاجة والقبول لاستخدام القياسات الحيوية بوصفها مساهمة تكنولوجية لتحديد هوية المرضى في مستشفيات الكويت العامة قدمتها الطالبة زهراء بهمن.



وقدمت الطالبة فاطمة دشتي مشروعها عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تعلم اللغة الإنجليزية، أما الطالب محسن الشمالي فتطرق لموضوع تقوية نظام التحكم للوصول إلى الشبكة، ومشروع التحديات الأمنية ونمذجة التهديدات لأنظمة المنزل الذكي والقائمة على إنترنت الأشياء قدمه الطالب عبدالله بن نخي، وأيضا مشروع إدارة علاقات العملاء التي تركز على الخدمة في الكويت قدمه الطالب يوسف البغلي.



كما قدمت الطالبة ابتسام العازمي مشروع المستشار الذكي للطبيب المنزلي للأطفال، وقدمت الطالبة ريم الجيران مشروع خوارزميات تحديد الأوعية الدموية من خلال التصوير الطبي، وأيضا مشروع خوارزميات الكشف عن حواف ورم المخ المقدم من قبل الطالبة ليلى السناوي، ومشروع تقييم مواقع الإنترنت المتعلقة بسرطان الثدي المتاحة للمتحدثين باللغة العربية: التحقيق التجريبي في الشعبية والتوافر وإمكانية الوصول والقراءة والجودة قدمته الطالبة زهرة جاسم.



وتم أيضا تقديم مشروع SwAPP: تطبيق الهاتف الذكي الذي تم إنشاؤه استنادا إلى تفضيلات المستخدم الكويتي قدمته الطالبة نورة الصانع، ومشروع يقين: وهو نظام كشف الأخبار العربية الكاذبة قدمته الطالبة ريم الفوزان، ومشروع نظام اكتشاف قناع الوجه في الوقت الحقيقي مع التباعد الاجتماعي قدمته الطالبة أحلام موسى.



وأوضح مدير برامج الدراسات العليا في القسم الأستاذ الدكتور قاسم صالح أهمية برامج الدراسات العليا وما تتوصل إليه من نتائج وأبحاث وتوصيات عملية مبنية على الأدلة والبراهين والتي لها الأثر البالغ على بيئة العمل وتحسين حياة المجتمع والدولة، معربا عن فخر قسم علوم المعلومات بطلبته وخريجيه وإسهاماتهم العلمية متمنيا لهم دوام التوفيق، وتقدم بجزيل بالشكر لأعضاء الهيئة الأكاديمية على جهودهم وإشرافهم على هذه الأطروحات والمشاريع العلمية.



وأشار القائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات الدكتور بدر علي إلى أن قسم علوم المعلومات يهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة ويتسم بالشمولية والتوجه نحو الحياة المهنية في نظم المعلومات الحاسوبية عن طريق الحفاظ على منهج قائم على مخرجات وهيئة تدريسية ذات كفاءة عالية وتسهيلات ومرافق متميزة لخدمة رؤية الكويت 2035.



وأشار إلى أن القسم يمنح برنامج بكالوريوس في علوم المعلومات وبرنامجي ماجستير، الأول في تكنولوجيا المعلومات والآخر في نظم المعلومات الحاسوبية، ويؤهل القسم طلبته للعمل في مجالات متعددة في أقسام نظم المعلومات في القطاعين العام والخاص، ومن أهم هذه المجالات تصميم وإدارة قواعد البيانات، وتطوير تقنيات وبرمجيات الحاسب، وتصميم وتطوير نظم المعلومات والشبكات المعلوماتية.