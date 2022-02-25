تقدم المستشار وائل يوسف المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخالص التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والحكومة الرشيدة، وإلى شعب الكويت وكل من يعيش على ترابها الطاهر بمناسبة الأعياد الوطنية وذكرى التحرير، متمنيا من الله أن يديم على الكويت نعمة الأمن والرخاء والاستقرار تحت ظل قيادتها الحكيمة.



وقال المطوع إن الأعياد هذا العام لها نكهة خاصة حيث وافق مجلس إدارة الهيئة الموقر على تخصيص مقر الشامية للرابطة بشكل دائم، إضافة للموافقة على زيادة الميزانية لتكون 40 ألفا سنويا، متوجها بشكره وتقديره لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الهيئة د. علي فهد المضف، وإلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الموقر، ومدير عام الهيئة بالإنابة أ.د جاسم الأنصاري، ونائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية د. حسن الفجام، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة د. فهد الجمعة، وكل من ساهم في الموافقة على هذا الإنجاز المستحق والذي يعكس مدى إيمان وحرص القيادة السياسية الراسخ بأهمية جمعيات النفع العام وعمها واعتبارها شريك اساسي بالتنمية وكمية الحريات والدعم التي تنعم بها هذه الجمعيات حالها في ذلك حال كل مواطن كويتي في الحرية والتعبير، لافتا إلى أن هذا التشجيع والدعم من القيادة السياسية الحكيمة يمثل مسئولية كبيرة لبذل المزيد من الجهد وتقديم الأفضل في العمل النقابي الصحيح والعمل على المشاركة في حل قضايا الوطن كل حسب تخصصه وتعزيز المواطنة، داعيا الله تبارك وتعالي أن يحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعبا من كل سوء ومكروه تحت راية وظل آل الصباح الكرام.