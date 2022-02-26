ودع فريق عمل مسلسل "الغرفة 207" المصري ، بلاتوه التصوير، والمقرر إذاعته على إحدى المنصات الرقمية.

ومن المقرر أن يبدأ المخرج محمد بكير عمليات المونتاج والمكساج خلال الأيام القليلة المقبلة، وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ10 حلقات.

يذكر أن أحداث المسلسل تدور في عام 1968، حول حياة 3 شخصيات رئيسية، وتقع أحداثه داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207، وعلى الرغم من المصاعب والأموال وحوادث الرعب والإثارة التي تتخللها، والتي أودت بحياة بعض من يقطنها إلا أن القليل ممن سكنوها يخرجون منها وهم يحملون ذكريات لا يستطيعون نسيانها أو البوح بها.

المسلسل بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناردين فرج، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير.