علي إبراهيم

بلغت فاتورة تدخين المواطنين والمقيمين خلال 9 أشهر نحو 42.8 مليون دينار.

ووفقا لبيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» بلغت قيمة واردات الكويت من التبغ ومصنوعاته خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2021 نحو 43.9 مليون دينار، إذ شهدت الفترة من أول يوليو حتى آخر سبتمبر أعلى معدلات الشراء بواقع 17 مليون دينار، بينما سجلت الفترة من أول أبريل حتى نهاية يونيو 15 مليون دينار مشتريات، وفي الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس بلغت المشتريات 11.77 مليون دينار.

وسجلت صادرات الكويت من التبغ ومصنوعاته نحو 1.131 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام 2021، وذلك بواقع 239 ألف دينار في الربع الأول من العام، و263 ألف دينار في الربع الثاني، و629 ألف دينار في الربع الثالث.