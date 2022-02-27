يعقوب العوضي



يلتقي الكويت مع القادسية في الـ 7.00 في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر لكرة اليد على صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وتأهل القادسية بعد فوزه على الغريم التقليدي العربي بنتيجة 22-24 في المباراة التمهيدية التي اقيمت بينهما مساء أمس على نفس الصالة، فيما جاء تأهل الكويت على حساب السالمية وبفوزه عليه بنتيجة 29 -23، ويسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركز الثالث والتي تجمع الجريحين العربي مع السالمية في الـ 5.30 على نفس الصالة.



ويتطلع الأبيض للحفاظ على اللقب لموسم آخر، فيما يأمل القادسية بتحقيق أولى ألقابه في الموسم الحالي، ويعتمد الأصفر على كل من المحترفين البحرينيين أحمد المقابي ومحمد حبيب إلى جانب حارس المرمى سلمان المزعل، سعود الجريدة، عبدالله مبارك. فيصل العنزي، محمد البلوشي، باقر خريبط وعبدالعزيز سالمين والواعد في حراسة المرمى فهد صلبوخ.



وفي المقابل يعول الأبيض على كل من المحترفين آنخيل هيرنانديز و فرانكيس كارول إلى جانب كل من صالح الموسوي، عبدالرحمن الشمري، سيف العدواني، عبدالله الخميس، حارس المرمى عبدالعزيز الظفيري، محمد عامر، مشاري صيوان، مهدي القلاف نواف الشمري ويعقوب أسيري.



وللمدرب هيثم الرشيدي قائد الجهاز الفني للعميد القدرة على توليف التشكيلة لتطبيق وترجمة فكره على أرض الواقع، فيما لا يختلف عنه مدرب القادسية وليد سالمين والذي نجح في خلق فريق ينافس على اللقب خاصة مع وجود المحترفين الأجانب في البطولات المحلية.