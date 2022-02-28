وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد جاء كالتالي:

صدر القانون رقم 4 لسنة 2021 في شأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 لصرف مكافأة الصفوف الأمامية.

ولما كان هناك أشخاص من غير محددي الجنسية لهم شرف المشاركة مع إخوانهم أعضاء الكوادر الطبية أو الهيئة التمريضية، أو الفنية أو الإدارية في الصفوف الأمامية أثناء جائحة كورونا (كوفيدـ19)، إلا أنهم فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم في كشوفات صرف المكافأة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

- ما سبب عدم إدراج أسماء بعض ممن عملوا في الصفو ف الأمامية من فئة غير محددي الجنسية في كشوف صرف المكافأة؟