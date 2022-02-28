

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف فلاح مبارك الحجرف، سفير مملكة البحرين المعين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، اليوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2022، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.



واستهل الأمين العام اللقاء بتهنئة السفير بمناسبة اعتماده سفيرا لبلاده في المملكة العربية السعودية، متمنيا له التوفيق والسداد، ثم ناقشا مسيرة مجلس التعاون المباركة ومكتسباتها ومنجزاتها وفق رؤى وتطلعات قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، وبما يلبي طموحات شعوب دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها.