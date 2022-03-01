حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



قام وزير الصحة د. خالد السعيد يرافقه وكيل الوزارة د. مصطفي رضا بتفقد بعض المرافق الصحية في منطقة الصباح الطبية التخصصية، ورافقهما خلال الجولة مدير المنطقة د. عبداللطيف السهلي.



وشملت الجولة تفقد سير العمل في مستشفى بنك الكويت الوطني، ومركز الكويت لمكافحة السرطان، ومركز بدرية الأحمد، حيث اطلع الوزير ووكيل الوزارة على الجهود التي تبذل لتقديم الخدمة والرعاية الصحية، وما تواجه هذه المرافق من تحديات والحلول المقترحة لتفاديها.



وحرص الوزير على الالتقاء ببعض المرضى والمراجعين، والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات، والاطمئنان إلى مستوى الرعاية المقدمة لهم، مؤكدا أن دور وزارة الصحة هو تقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للمرضى وفق أفضل معايير الجودة المطلوبة.