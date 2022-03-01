ياسر العيلة



في تصريح خاص لـ «الأنباء» وعلى هامش حفله الأخير في مركز جابر الأحمد الثقافي الذي أقيم مساء امس «الاثنين»، تحدث النجم تامر حسني عن اختياره ليكون سفيرا عالميا لـ «إكستريم إي» بهدف نشر الوعي بقضايا البيئة، قائلا: أنا بحاول أجتهد في اي مكان وفي اي وقت حتى أشرف بلدي مصر. وأضاف: هذا اللقب هو دعوة لبيئة نظيفة وبدون تلوث، والموضوع خاص بالسيارات التي تعمل بالكهرباء وليس بالوقود. وعما يعنيه له هذا اللقب والمسؤولية التي يحملها له، قال: من غير اللقب إحساس المسؤولية موجود دائما مع أي نجاح أحققه، بالإضافة لمحبة الناس، وهذا فضل من عند الله وأعتبر ذلك أهم مسؤولية بالنسبة لي. وكشف حسني عن انه لديه العديد من الأحلام التي ينوي تحقيقها بعيدا عن الغناء والتمثيل. وعن فيلمه الجديد «بحبك» قال: إن شاء الله سيتم طرحه في السينما في عيد الأضحى المبارك.