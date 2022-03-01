القاهرة - ناهد إمام



أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية بكل أنواعها، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.



جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل.



ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود مستمرة تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.



وأوضح التراس أنه تم الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا إلى أن هذه السيارة يتوافر فيها كافة اشتراطات حماية البيئة.



كما أشار التراس إلى أن التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي لتتعدى نسبة 60%، وأفضل سعر بيع منافس.

وقال: «نستهدف بهذا التعاون تطوير خدمة نقل الركاب بالقاهرة الكبرى، المدن السياحية مثل مدينة شرم الشيخ، العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة، وتقديم منظومة تشغيل وإدارة إلكترونية ذكية لخدمة النقل الجماعي تعمل طبقا للمعايير العالمية للنقل الحضري المستدام داخل المدن، لافتا الى التوسع مستقبلا لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية.



وأكد التراس أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية بكل أنواعها ورفع كفاءة العمالة التي تحتاج اليها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، بما يحقق صالح المستهلك، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.



من جهته، أكد محيي الدين جيوشي رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، بحسب بيان صحافي للهيئة الثلاثاء، أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لثقتنا في هذا الصرح الصناعي الوطني والمتطور دائما مما يضمن تحقيق أهدافنا المشتركة وتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية بمواصفات قياسية عالمية بنسب تصنيع محلي متزايدة، ما يسهم في جعل السوق المصري مركزا لتصدير الأوتوبيسات الكهربائية للأسواق الخارجية.



وأكد خالد محيي الدين جيوشي نائب رئيس الشركة، أن الشركة تولي أهمية خاصة بتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية.