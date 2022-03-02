طلبنا تمديد ساعات عمل نقطة الشرطة الأمنية لتكون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

حنان عبد المعبود



طمأنت مديرة مركز الكويت للصحة النفسية د.خلود العلي على الحالة الصحية للطبيب الذي تعرض للاعتداء أثناء أداء واجبه المهني، موضحة أن هناك متابعة حثيثة لحالته منذ وقوع الاعتداء، ولله الحمد حالته مطمئنة وتتحسن، معربة عن شديد أسفها إزاء هذا التصرف المستهجن والمرفوض.



وثمنت العلي جهود العاملين في المركز من كوادر طبية وهيئة تمريضية وفنية وإدارية، وحرصهم على أداء واجبهم ورسالتهم النبيلة وفق أفضل معايير الجودة المطلوبة.



وأضافت: حرصا على سلامة العاملين والمراجعين، فإن المركز طلب تمديد ساعات عمل نقطة الشرطة الأمنية لتكون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لافتة إلى دعم ومساندة وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا، والتنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، مؤكدة أن سلامة العاملين والمراجعين خط أحمر لا يمكن التهاون فيها، لافتة إلى متابعة المركز جميع الاجراءات القانونية التي تكفل حق الطبيب والمركز.