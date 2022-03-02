القاهرة ـ ناهد إمام



أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تحرص على تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كافة الدول الإفريقية وتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.



جاء ذلك في إطار زيارة دارسي دورة التعاون الإفريقي لصناع القرار(الدورة رقم 14)، التي تنظمها أكاديمية ناصر العسكرية.

وأعرب التراس عن اعتزازه بزيارة الوفد الإفريقي باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين الأفارقة، لتعزيز التكامل والتعاون المشترك.



تناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومشروعات التنمية الشاملة.



وحرص الفريق التراس على فتح حوار مفتوح مع الوفد الإفريقي، أشار فيه إلى أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم في المناصب القيادية ببلادهم.



ولفت إلى أهمية دورة التعاون الإفريقي التي تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الأكثر تأثيرا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة برؤية تتوافق مع رؤية مصر وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية.



وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات.



وتطرق التراس بالحديث عن اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لافتا على سبيل المثال لخطط العربية للتصنيع لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة وأيضا كابلات الألياف الضوئية وغيرها من المنتجات وفقا لمعايير الجودة العالمية.



كما أكد التراس اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بدعم المخترعين والمبتكرين، مشيرا إلى دور الهيئة في دعم ابتكار الشاب المصري «عبدالرحمن عمران» في اختراع كرسي متحرك يعمل بإشارات المخ لمرضى الشلل الرباعي، وتم تصنيعه بنجاح في الهيئة العربية للتصنيع، ويجري تطويره وتصنيعه على نطاق تجاري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للمنطقة الإفريقية والعربية مستقبلا.



وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب وفد «دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار» عن إعجابهم بمنتجات «العربية للتصنيع» المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.