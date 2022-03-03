وجه النائب يوسف الغريب سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، قال فيه: مع ارتفاع حالات كورونا بشكل يومي وملحوظ توجد أخبار متواترة تفيد بأن بعض المدارس بجميع فئاتها رصدت بها حالات إصابة بالڤيروس المتحور الجديد (أوميكرون) بين الطلبة والمعلمين من دون تصريح واضح من الوزارة بالتأكيد أو النفي ما تسبب في حالة ذعر بين أهالي الطلبة والمعلمين.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سياسة وزارة التربية للتعامل مع الڤيروس المتحور الجديد (أوميكرون)؟



2- هل رصدت الوزارة حالات إصابة بالڤيروس المتحور الجديد (أوميكرون) خلال فترة الاختبارات بين الطلبة والطاقم التعليمي؟