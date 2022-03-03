كشافة اليمن تطلب الانضمام لدول الخليج

عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة ورئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د. عبدالله الطريجي، عن تحقيق الكويت إنجازا جديدا يضاف إلى انجازاتها السابقة والمتمثل بنقل مقر الاتحاد العربي لرواد الكشافة من لبنان الشقيق الى الكويت، مشيرا الى انه ستتم تسمية أمين عام للاتحاد من الكويت من خلال اجتماع سيعقد بالكويت أواخر شهر مارس أو في مايو المقبل.



وقال د. الطريجي في تصريح صحافي عقب ترؤسه لاجتماع المنظمة الكشفية العربية الـ158 والذي عقد صباح اليوم في القاهرة، انه لأول مرة منذ 38 عاما تتمكن دولة خليجية من تحقيق هذا الانجاز ونقل المقر بعد ان احتفظت به لبنان طوال تلك الفترة، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم بهذا الانجاز.



واضاف انه تم ايضا مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، ومن ضمنها الموافقة على دعم الكويت ممثلة بجمعية الكشافة الكويتية والاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب لإقامة مؤتمر تمكين الشباب على ان يعقد في شهر مايو المقبل بإذن الله.



كما اوضح د. الطريجي ان جمعية الكشافة اليمنية تقدمت بطلب رسمي للانضمام الى الجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون الخليجي، منوها الى انه سينظر في هذا الطلب باجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية القادم خاصة ان انضمام اليمن سيعطي اضافة جديدة لاسيما انها من الجمعيات الكشفية النشطة في العمل التطوعي والكشفي.



وذكر د. الطريجي انه تم ايضا بحث الظروف التي تمر بها لبنان وصعوبة اقامة المؤتمر الكشفي الثلاثون، منوها الى انه تم وضع عدد من التصورات التي ستعرض على رؤساء الجمعيات الكشفية في الوطن العربي باجتماعهم يوم غد الجمعة في القاهرة.