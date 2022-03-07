في إطار جهودها المستمرة لتشجيع وتفعيل ثقافة الوقاية الصحية، نظمت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند في الكويت، يوما للفحص الطبي للجالية الهندية في مراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية في حولي والفروانية والضجيج، وذلك يوم السبت الموافق 5 مارس 2022.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» ثامر عرب إن هذه المبادرة تأتي في إطار التواصل المجتمعي الذي تقوم به شركة ضمان مع كل فئات المجتمع، وتحديدا شرائح المقيمين المستفيدة من خدمات الشركة من أجل تحسين مؤشرات الرعاية الصحية في الكويت ودعم جهود وزارة الصحة في كل المجالات، مضيفا أن أنشطة مماثلة ستنظم بالتعاون مع الجاليات الأخرى في الكويت استمرارا لأنشطة الوقاية والتوعية المجتمعية التي تقوم بها شركة ضمان.



وأضاف أن «ضمان» تتبنى مبدأ الوقاية والتوعية المجتمعية باعتباره أحد أهم محاور النظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO) الذي تتبعه الشركة كأول جهة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها وفق هذا النموذج من خلال توفير الضمان الصحي مع منظومة متكاملة من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ومختلف الخدمات ذات العلاقة من مختبرات وصيدليات وأشعة وغير ذلك مما يتعلق بالاستشارات والتشخيص والعلاج والوقاية لرفع مؤشرات الرعاية الصحية في الكويت، مضيفا أن تواصل «ضمان» مع شرائح المقيمين من حملة إقامة مادة 18 وعائلاتهم ينطلق من كونهم الشريحة الأساسية التي ستقدم الشركة خدماتها الصحية لها، مبينا أن تفعيل خدمات الشركة سينعكس إيجابيا على المواطن الذي سيحصل على خدمات أفضل بسبب قلة الازدحام في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.