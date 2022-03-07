الرضوان: الحاجة للتبرع بالدم مستمرة بلا انقطاع وذلك لمساعدة جميع المرضى

قالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د.ريم الرضوان إن حملة «كويت بدمي 5» التي اختتمت فعالياتها أمس الأحد جمعت 1950 كيس دم و1140 صفيحة دموية.



وأوضحت الرضوان في تصريح صحافي أن الحملة التي انطلقت في 23 فبراير الماضي بمناسبة الأعياد الوطنية شهدت إقبالا كبيرا من قبل المتبرعين تعبيرا عن الحب والولاء للوطن وانطلاقا من روح العطاء.



وأكدت أن التبرع بالدم ليس واجبا إنسانيا فحسب بل هو واجب وطني ما ساهم في نجاح هذه الحملة وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدم.



وأوضحت الرضوان أنه تم صرف 1971 كيس دم و577 صفيحة دموية و890 كيس بلازما لتغطية حاجة المستشفيات خلال إجازة الأعياد الوطنية، ما يؤكد أن الحاجة للتبرع بالدم مستمرة بلا انقطاع وذلك لمساعدة جميع المرضى.



وأعربت عن شكرها للمتبرعين وجميع الجهات المشاركة في إنجاح الحملة إيمانا منهم بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من الدور الوطني والإنساني وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي بأهمية هذا الجانب الإنساني.