أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 623159.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند، إنه تم تسجيل 928 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 614597، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.6%.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2545 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 32 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 6017 وإجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) بلغ 179 حالة.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 13069 ومجموع الفحوصات 7726633 ، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5%.