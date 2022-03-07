بيروت - اتحاد درويش



انتقد سفير أوكرانيا في لبنان ايهور اوستاش ما أورده سفير روسيا الكسندر روداكوف من معطيات تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، مبديا استغرابه بتسميه الحرب الدموية على أوكرانيا بـ «عملية عسكرية» بعد أيام من بدئها، متوجها له بالقول: هذه عندما تكون «حربا على الإنترنت» فيما العالم يشاهد بأم عينيه جميع جرائم الحرب الروسية عمليا من مسرح الأحداث، ورأى أن ذلك ينم بالمقام الأول عن عدم مهنية، وفي المقام الثاني يعتبر عملا غير إنساني.



وتلقت «الأنباء» بيانا للسفير أوستاش يرد فيه على ما أورده روداكوف من مواقف تتصل بمجريات الحرب الدائرة على أرض بلاده وقول نظيره الروسي من عدم تضرر البنية التحتية، لافتا الى أن الجيش الروسي قصف بالمدفعية الثقيلة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا - وهي محطة زابوريجيا، كما قصف العديد من محطات الطاقة الحرارية، لاسيما في مدينة أوختيركا، وان السكان المدنيين من عشرات المدن والبلدات باتوا من دون تدفئة في منتصف فصل الشتاء. إضافة الى تدمير البنية التحتية في مدن خاركييف، ماريوبول، سومي، خيرسون، فولنوفاخا، محيط كييف، تشيرنيهيف، وجيتومير، وتم تدمير المنشآت المدنية مما شكل خطرا على الإنسان.



وأكد بيان السفير الأوكراني على سقوط ما يزيد على 500 صاروخ من نوع «غراد» و«اسكندر»، كما أطلقت صواريخ كروز مجنحة من نوع «كاليبر» على البلدات والمدن في أوكرانيا. نحن الآن على أعتاب أكبر كارثة من صنع الإنسان في تاريخ البشرية، وأن الكلام عن أن الجيش الروسي يعمل «بدقة شديدة» أصبح نكتة سمجة في العالم.



وقال البيان إن المجتمع الدولي كله مندهش كيف ان روسيا صرفت الأموال على التسليح لسنوات عديدة، ورمت دولاراتها النفطية ليس من أجل رفاهية الناس، ولكن من أجل الجيش، ولكي يطلقوا على أنفسهم تسمية أقوى جيش في العالم - هذا الجيش الذي أثبت عدم الكفاءة المهنية! فقد تبددت أسطورة الجيش الروسي الذي لا يقهر. هذا الجيش قد ألقى، وفقا للاستخبارات العالمية، أكثر من 80% من أسلحته على أوكرانيا، الدولة الصغيرة المسالمة، أنتم لا تقاتلون ضد الجيش الأوكراني، أنتم تقاتلون بالفعل ضد السكان المدنيين في أوكرانيا.



وعما اعتبرته روسيا من أن «بعض الدول قد صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بضغط أميركي»، رأى البيان أن هذا إهانة للمجتمع الديبلوماسي بأسره وجميع الديبلوماسيين شخصيا من 140 دولة، بمن فيهم الغالبية العظمى من العرب، وعلى وجه الخصوص لبنان. بكلامكم هذا أنتم تهينون أيضا قيادات تلك الدول، التي عبرت عن رفضها الحازم للعدوان الروسي على أوكرانيا.



وتوجه البيان بالقول للسفير روداكوف أنتم قلتم أيضا إنه لا يمكنكم مقارنة جميع غزوات الناتو وأميركا بتلك التي تقوم بها روسيا. نعم، فالعالم كله لا يمكنه المقارنة، بل إنه يبني استنتاجاته على ما يشاهده بوضوح من أفعالكم. لهذا السبب ستنظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جرائم الحرب الروسية، وبالمناسبة، المدعي العام، وهو كريم خان، المسلم تلقى طلبات كافية لبدء تحقيق في جرائم روسيا في أوكرانيا وشرع في العمل. وقد وصل بالفعل فريق من المحققين من محكمة لاهاي إلى أوكرانيا.