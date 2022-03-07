بدأ معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس فعاليات برنامجه التدريبي «المبادر المحترف في قطاع الاستزراع السمكي والروبيان» الذي ينظمه بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب لتعزيز الأمن الغذائي ويستمر حتى 31 مارس.



وأكد القائم بأعمال المدير العام للمعهد د.مانع السديراوي في كلمته خلال افتتاح البرنامج المدرج ضمن المبادرة الحكومية «المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة» على جهود المعهد الحثيثة بالتعاون مع جهات الدولة في إنجاز العديد من الدراسات التي من شأنها المساهمة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في البلاد، معربا عن شكره لهيئة الشباب لاهتمامها استنادا إلى البحث العلمي والتطوير بتخطيط مستقبل الشباب الكويتيين وتمكينهم من امتلاك مقومات المنافسة وصقل مهاراتهم الفنية والإدارية.



من جانبه، قال نائب المدير العام لهيئة الشباب مشعل السبيعي إن البرنامج يهدف إلى تمكين وتطوير مهارات الشباب في القطاعات المختلفة والمتنوعة لتنمية مهارات الشباب وقدراتهم وتمكينهم من العمل الحر في مجال قطاع الاستزراع السمكي والروبيان.



بدورها، قدمت مديرة برنامج النظم البيئية الصحراوية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع لمعهد الأبحاث ورئيس المبادرة الحكومية الباحثة ماجدة خليل محاضرة عن هذه المزرعة تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



وبينت خليل من خلال المحاضرة أهمية استخدام مستخرجات التقنيات والتكنولوجية الحديثة وخصوصا فيما يتعلق باستخدام موارد الطاقة المتجددة والمصادر المائية المتنوعة في العمليات الزراعية بغية تحديد نماذج الإنتاج الزراعي للسلع الغذائية المختلفة للمزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.