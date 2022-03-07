بداح العنزي



رفضت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.علي بن ساير طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي خصصت مسبقا لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها وإلغاء تخصيصها.



وقال د.علي بن ساير: تم ابقاء طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية التجاري المقامة على أملاك الدولة ضمن القطعة 13 بمنطقة القبلة، والموافقة على طلب إحدى شركات المقاولات إضافة على القسيمة 1 بالقطعة 11 بمنطقة القبلة، واحالة الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن طلب دمج القسائم 37، 34 قطعة 8 بمنطقة الشرق الى الجهاز التنفيذي لاعداد تقرير مفصل.



وأضاف: تمت احالة الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن ضم جزء من الساحة الخلفية المجاورة لقسيمة بمنطقة حولي الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير.