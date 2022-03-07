كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة ميدانية مكثفة في منطقة صباح الأحمد السكنية للتأكد من اتخاذ كل إجراءات السلامة للعقارات قيد الإنشاء وعدم وجود أنقاض إنشائية إلى جانب التأكد من عدم استغلال أملاك الدولة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي م.الحميدي المطيري أن الجولة التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بإدارة السلامة بمنطقة صباح الأحمد السكنية أسفرت عن مخالفة 12 منزلا متوقفا عن البناء منذ فترات طويلة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من توجيه الإنذارات اللازمة لافتقادها اشتراطات السلامة وتعريض المارة للخطر.



ودعا المطيري أصحاب العقارات المتوقفة عن البناء الى اتخاذ إجراءات السلامة وتسوير موقع العمل أثناء التوقف والالتزام بلوائح ونظم البلدية بإزالة الأنقاض الإنشائية من قبل المقاول وصاحب العقار أولا بأول تجنبا لأي مخالفات مقررة قانونا، لافتة إلى ان الفريق الرقابي بإدارة السلامة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.