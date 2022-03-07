قدم عضو المجلس البلدي أحمد هديان سؤالا يتعلق بمقترح استحداث طريق يربط «الدائري السادس» بمدينة المطلاع السكنية.

وقال هديان في سؤاله: حرصا على متابعة آخر التطورات الخاصة بالمقترحات التي تقدمت بها وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس البلدي والتصديق عليها من وزير البلدية ووجوب دخولها حيز التنفيذ، وبخصوص المقترح الذي تقدمت به بشأن استحداث طريق يربط «الدائري السادس» بمدينة المطلاع السكنية وقرار المجلس البلدي المؤرخ في 2021/1/18 بشأن الموافقة على المقترح، لذا فإني أتوجه بالأسئلة الآتية:



٭ ما آخر تطورات الخاصة بالمشروع؟



٭ ما الجدول الزمني لتنفيذ المشروع؟



٭ هل تم أخذ جميع الموافقات من وزارات الخدمات البنية؟



٭ هل تم اعتماد المخططات التصميمية النهائية للمشروع؟



٭ هل تمت مخاطبة هيئة الطرق والنقل البري بخصوص القرار؟ في حال تمت المخاطبة، يرجى تزويدنا بصور من المراسلات والردود.