تكلفة المشروع تبلغ 68 مليوناً و117 ألفاً وسيتضمن منطقة سكن استثماري بمساحة 48 ألف متر مربع ومباني عامة وخدمات بمساحة 1.047.000م2 ومنطقة حرفية بمساحة 169ألفاً و600م2

إنجاز البنى التحتية لمباني الخدمات العامة بـ 3 رياض أطفال و10 مدارس ابتدائية و6 للمرحلة الثانوية و14 مسجداً رئيسياً وجامعين و8 مواقع لمحطات الكهرباء الرئيسية جهد 132 كيلوفولت



عادل الشنان



أعلن ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مشروع المساكن منخفضة التكاليف م.ماجد الانصاري عن انتهاء اعمال مشروع انشاء وصيانة البنية التحتية لـ 9800 قسيمة منخفضة التكاليف في موقع N5 الواقع والمخصص كسكن بديل لمنطقتي الصليبية وتيماء الشعبيتين.



وقال الأنصاري لـ «الأنباء» ان مساحة القسيمة الواحدة تبلغ 200م2 وبالمشروع خزان للري بسعة 250 ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية الخزان، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بمحطات الكهرباء، مشيرا إلى ان تاريخ البدء بالمشروع كان في 12 ديسمبر 2018 وانتهت الفترة التحضيرية للمشروع في 11 مارس 2019 وان مشروع «المساكن منخفضة التكاليف» من المشاريع الحيوية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها على مساحة 830.30 هكتارا، وتبعد عن مدينة الجهراء 16 كلم تقريبا باتجاه جنوب السالمي ويتضمن مساحة للسكن الخاص تقدر بـ 5.144.300 متر مربع، وسيتضمن منطقة سكن استثماري بمساحة 48 الف متر مربع، ومباني عامة وخدمات على مساحة 1.047.000م2 ومنطقة حرفية بمساحة 169ألفا و600م2 ومناطق خدمات بنية تحتية تتضمن ابراج مياه علوية ومحطة معالجة صرف صحي بمساحة 204.900م2، بالاضافة الى طرق رئيسية بمساحة 1.554.100م2 وحزام شجري عازل بمساحة 138.500م2 لصد زحف الرمال الناجم عن طبيعة المنطقة، لافتا إلى مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لتسلم محولات الكهرباء الفرعية والبالغة 150 محولا جهد 11 كيلوفولت.



وأكد الانصاري أن تكلفة المشروع تبلغ 68 مليونا و117 ألفا، ومن المتوقع ان يخدم 88 ألفا و780 نسمة، وان هذه هي المرحلة الاولى لتنفيذ اعمال البنية التحتية للمشروع وتليها المرحلة الثانية وهي طرح البيوت والتي ستكون بديلا عن منطقتي تيماء والصليبية.



ولفت الانصاري إلى انجاز البنى التحتية لمباني الخدمات العامة في ارض المشروع، بـ 3 رياض أطفال و10 مدارس ابتدائية للبنين والبنات و6 للمرحلة الثانوية و14 مسجدا رئيسيا وجامعين و8 مواقع لمحطات الكهرباء الرئيسية جهد 132 كيلوفولت ومركز اطفاء واسعاف ومركز فتيات ومركز شباب، و3 حدائق رئيسية وموقعين للمدارس الخاصة و3 مواقع لدور القرآن الكريم ومخفرين للشرطة وفرعين للغاز و4 أفرع للبنوك المحلية وموقع لـ «السراج المنير» ومركز تحفيظ القرآن ووحدة رعاية المسنين وديوان كبار السن ومركز صحي تخصصي ومركز صحي عام ومقسم هواتف وسوق مركزي رئيسي وصالة افراح رجال واخرى للنساء، ومركز تنمية المجتمع وموقع وحدة اجتماعية ومجمع حكومي وموقع لبيت الزكاة وموقع كهرباء وبنشر وآخر للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومحطة تنقية مؤقتة ومحطة صرف صحي وموقع مياه ابراج عذبة وخزان للري.