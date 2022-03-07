على مدار الساعة تواصل محافظة العاصمة جهودها ضمن حملة إزالة مخالفات البناء، حيث أجرى محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد جولة ميدانية على منطقة القبلة، أسفرت عن إنذار عقار تجاري قام مالكه باستغلال سطحه في مخالفات بناء عبر تقطيعه لغرف ودورات مياه ومطابخ، تتكدس العمالة فيها.



وقد رافق المحافظ الخالد، خلال الجولة كل من رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.



وقد ناشد الخالد «جميع الجهات المعنية بضرورة الاستعجال في إنشاء مدن للعمال وتسليط الضوء على تلك الظاهرة، بالإضافة إلى معالجة الخلل في التركيبة السكانية والتي أصبحت ترهق مرافق وخدمات الدولة وينتج عنها الكثير من المخالفات البيئية والأمنية»، مؤكدا أن «المحافظة مستمرة في حملاتها على كافة المناطق بالتعاون مع الجهات المعنية حتى القضاء على جميع مخالفات البناء بالمحافظة».



وختم الخالد تصريحه موجها «شكره وتقديره لرئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة زيد العنزي، وجميع الجهات المتعاونة مع المحافظة».