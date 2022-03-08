محمد راتب



أعلن رئيس جمعية الرحاب التعاونية يوسف الخياري عن تحقيق عائد أرباح بنسبة 9% في 2021 بعدما تم اعتماد الميزانية رسميا من قبل وزارة الشؤون، وسيتم تحويلها لحسابات المساهمين بعد الجمعية العمومية التي ستعقد 22 مارس الجاري، لافتا إلى أنه تم تحقيق هذه النسبة بجهود وتكاتف أعضاء مجلس الإدارة والتزامهم بالاستراتيجية الشاملة التي وضعت من أجل تعزيز المركز المالي ورفع الكفاءة الإدارية والتنويع في الخدمات.

وأوضح أنه منذ تولينا زمام إدارة الجمعية وضعنا على عاتقنا مسؤولية تحقيق عوائد مالية مجزية تعود فائدتها على المساهمين وتم ذلك من خلال التدرج في تعزيز المركز المالي، حيث تم سداد العجز عام 2019، وتوزيع أرباح بنسبة 7.052% في 2020، وحاليا تم تحقيق عائد أرباح مرتفع لم يتحقق منذ سنوات طويلة بنسبة 9%، كما قام مجلس الإدارة باستخراج جميع مخططات مرافق الجمعية غير الموجودة منذ أكثر من 10 سنوات بالإضافة إلى طرح فروع للاستثمار ليستفيد منها أهالي المنطقة.



وبين الخياري أن أبواب مجلس الإدارة مفتوحة أمام الجميع للاستماع لأي مقترحات أو ملاحظات تصب في صالح أهالي المنطقة، ولن يألو مجلس الإدارة جهدا في توفير أي خدمة تعود بفائدتها على المساهمين.