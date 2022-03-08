القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي، وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعـــات القوميـــة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وذكر المتحدث الرسمي أن وزيــــر الاتصــــالات عرض، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعـهـــد القومي للاتصالات.



كما تم عرض جهود تطبيق مبادرة «مصر الرقمية»، التي تستهدف المتدربيـــــن والخريجيــــن والمهنـيـيــــن المستقليــــن والعاملـــين في مختلف المشروعات القومية، إلى جانب مبادرة «افريقيا للإبداع الرقمي»، والتي كان الرئيس السيسي قد أطلقها، حيث وجه بالتوسع في التعاون مع الدول الافريقية الشقيقة في هذا الإطار، خاصة من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الافريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة، فضلا عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الافريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفة.