القاهرة - ناهد إمام



أكد د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للشؤون الصحية والوقائية أن مصر تخطت المرحلة الصعبة من انتشار فيروس كورونا، وحققت أعلى معدلات للشفاء من الفيروس في مستشفيات العزل.



وقال د.تاج الدين - في تصريحات تلفزيونية - «نحن تجاوزنا المرحلة الصعبة من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهذا ما لاحظناه من خلال انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس».



وطالب الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى نصل إلى مرحلة الثبات لأن الوباء موجود والفيروس ما زال منتشرا سواء في مصر أو في العالم بأكمله، معربا عن شكره وتقديره لجهود القيادة السياسية خلال فترة انتشار الجائحة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي تجتمع بصورة مستمرة وتحدد الخطوات العملية والإجرائية والتنفيذية حسب ظروف كل مرحلة لحماية المواطن.



الى ذلك، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، أن القيادة السياسية حريصة على متابعة الأزمة الأوكرانية لحظة بلحظة، وتوفير كل التسهيلات الممكنة لإعادة أبنائنا الدارسين بالخارج، والتوجيه بدراسة الموقف، وضمان مستقبل هؤلاء الدارسين، مؤكدة أن ما حدث في أزمة أوكرانيا يثبت أننا قادرون على إدارة الأزمة باحترافية شديدة.



جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أداره النائب طارق الخولي، لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية- الروسية على مصر.



في سياق آخر، أكد وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي شريف لقمان، أن البنك المركزي يستهدف توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بصورة متساوية لجميع المواطنين في كل ربوع الجمهورية، بجانب التثقيف المالي للمواطن لتعريفة بفوائد تعامله مع البنوك وكيفية استفادته من الخدمات والمنتجات المصرفية لتعود عليه بالنفع في كل نواحي حياته الشخصية والاجتماعية والاقتصادية.



وقال لقمان، على هامش مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية، الذي نظمته مؤسسة (الأهرام) برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي: إن نسبة الشمول المالي في مصر بنهاية عام 2021 تخطت الـ 55% بزيادة أكتر من 100% خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن مبادرات البنك المركزي للشمول المالي تستهدف كل فئات المجتمع.