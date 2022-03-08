القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تم ترويجه من أنباء بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات امتحان جديدة، لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي (2021/2022).



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي منصات امتحانية جديدة أو إجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي، من خلال مؤتمر صحافي يتم عقده خلال الفترة المقبلة.



وشددت الوزارة على أن كافة المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية، سواء الموقع الرسمي عبر الرابط التالي «moe.gov.eg»، أو صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عبر الرابط التالي «www.facebook.com/egypt.moe»، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.