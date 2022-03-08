عادل الشنان



علمت «الأنباء» أن اجتماعا ضم فريقين مكونين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة العدل بشأن ميكنة إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» الى أهالي مشروعي «خيطان الجنوبي» و«المطلاع» ليتسنى لهم مراجعة بنك الائتمان للحصول على القرض العقاري ومراجعة البلدية لإصدار إذن البناء، وذلك بعد التنسيق حول شهادات السجل العقاري وتسليم المخطط وأبعاد القسائم.



وأكدت المصادر أن تشكيل الفريق تم لتسهيل عملية تسليم الشهادات للمواطنين وضمان يسر المعاملة في حال استوفت الشروط اللازمة وتأكيد دوران عملية التسليم بشكل مباشر دون أي معوقات حال فتح باب التقديم لتسلم الشهادات، حيث من المقرر ان يتقدم المواطن للمؤسسة ويتمكن من تسلم الشهادات خلال دقائق معدودة ضمن هذه الآلية المعتمدة من قبل كل جهات الدولة ذات الصلة.



وأشارت المصادر الى أنه من المتوقع البدء بتسليم المواطنين الشهادات خلال الربع الأخير من شهر مارس الجاري بعد ان تم الاتفاق على الآلية وطريقة عملها.