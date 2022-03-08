بيروت - بولين فاضل



تتواجد المطربة إليسا في القاهرة لتصوير ديو فني مع المطرب محمد حماقي سيتم عرضه ضمن حملة إعلانية بموسم رمضان المقبل، وقد تواصلت اثناء تواجدها في مصر مع عدد كبير من الشعراء والملحنين للاتفاق على عدد من أغنيات ألبومها الجديد، الذي لم تقرر الموعد النهائي لصدوره وهو من انتاج شركة «روتانا» للصوتيات.



يذكر أن المطربة إليسا وجهت الشكر لفرقتها الموسيقية عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، معربة عن تقديرها وفخرها بهم، قائلة: «تحية من كل قلبي لعناصر فرقتي الموسيقية يللي قدروا عبوا فراغ غياب الفرق الموسيقية لباقي الفنانين بجولة أميركا وعزفوا مع عدد كبير من الفنانين، وهم نجوى كرم، ونوال الزغبي ووليد توفيق، وملحم زين وغيرن كتير، فخورة فيكن وبتبيضوا الوجه».



وكانت فرقة إليسا الموسيقية قد عزفت في حفلات زملائها النجوم خلال جولة «STARS ON BOARD» بالولايات المتحدة الأميركية، وبدورها غردت نوال الزغبي ردا على تغريدة إليسا، معربة عن تقديرها للفرقة الموسيقية، حيث قالت: «على فكرة حسيت حالي مع فرقتي كانوا بيجننوا».