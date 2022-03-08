دمشق ـ هدى العبود



أكدت الفنانة السورية وفاء موصللي لـ «الأنباء» أنها وقعت عقدا مع شركة إنتاج ليبية لبطولة مسلسل «صدر الحكم» للمخرج علي الجالي وتصدى للبطولة الفنان الليبي يوسف الغرياني والتصوير بمدينة دمشق القديمة مع العديد من الفنانين السوريين والليبيين.



وأضافت موصللي لـ«الأنباء» ان مسلسل «صدر الحكم» عمل كوميدي تاريخي، ويعتبر تجربة جديدة من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ويجتمع من خلال أحداث مسلسل «صدر الحكم» كل من الفنان القدير يوسف الغرياني العائد للدراما بعد 11 سنة مع الممثل واصف الخويلدي على ان يجسد رئيس دائرة القضاء ويختار رئيس قسم الشرطة التابع له مباشرة شرطيا غبيا يقوم بأداء الشخصية الفنان سفيان قرفال من خلال شخصية الحاجب، وفي كل حلقة تكون هناك لوحات جديدة تقدمها للمشاهد بقالب كوميدي مؤثر شيق ناقد وهادف وحقيقة أبدع الغرياني وقرفال الخويلدي.



ومن أبرز الوجوه السورية الفنانة التي تشارك وفاء موصللي في العمل الفنان السوري زهير عبد الكريم ورضوان قنطار وجمال العلي وهدى شعراوي ويتم تصوير أحداث المسلسل بحواري دمشق العتيقة وما زالت عمليات التصوير مستمرة وسط تكتم كبير من قبل القيميين على الشركة والمسلسل من إخراج علي الجالي وكتابة السورية بشري عباس.



وتعقيبا على الأعمال الليبية التي شاركت فيها، قالت وفاء: سبق ان كنت من ضمن الكاست الفني لمسلسل السنوات الأربع الذي صور في اليونان جسدت من خلاله زوجة القنصل البريطاني، ولعب دور السفير الفنان رياض نحاس، وكان عملا ضخما (جسد الحرب التي دامت مدة أربع سنوات بين الأخوين يوسف باشا القرة مللي، وأخيه احد باشا القرة مللي)، حيث يبين العمل مطامع الحكومة الأميركية في ليبيا واحتلال شواطئها بأكبر أسطول بحري في ذلك الوقت وبوجود أكبر سفينة بحرية والأربعين مدفعا، ويبين المسلسل طريقة أسر السفينة وطاقمها من قبل الريس مراد آغا دون إراقة قطرة دم واحدة، من أبرز الفنانين القدير أسعد فضة، رضوان عقيلي، جيانا عيد، صباح السالم، عبدالرحمن أبو القاسم، سحر فوزي، تبوأ الإخراج المخرج هيثم حقي، حسن قرفال وآخرون.



وردا على سؤال يتعلق بالخلاف الذي حصل سابقا مع شركة «قبنض»، قالت: بداية، الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، نحن مختلفون في الآراء وأسلوب التعامل الخاصة بتقاليد العمل الفني، ولذلك مازلت عند موقفي ولن اعمل مع هذه الشركة، علما أنني أكن كل الاحترام للشركة ومن يملكها ويترأس إدارة الانتاج فيها، لكنني فعلا لا استطيع التعامل معه في مجال الشغل، لأنه ببساطة لا أنا تغيرت كسلوك وطبع ولا الحاج قبنض تغير.



يقال انك قمت بزيارة إلى إدارة الشركة وانه عرض على موصللي ان تكون نجمة سلسلة «باب الحارة» الجديدة، قالت: بداية قام بزيارتي مدير الشركة وسيم الشبلي، عندما كنا نصور مسلسل «أبجد هوز» وقال لي حرفيا «أنا قادم من اجل إذابة الحاجز الجليدي بيننا كشركة ووفاء موصللي الفنانة» فأكدت له مباشرة أنه لا يوجد شيء بقلبي تجاه الشركة «أنا وفاء موصللي مسالمة ومتسامحة ولا أحمل أي ضغينة»، وفوجئت ببيان صادر عن الشركة ردا على تعليقي من خلال برنامج أكلناها عام 2019، علما أنني لم أتذكر ان مدير شركة الإنتاج الذي جاء يدعوني لزيارته بالشركة هو من خط البيان وفعلا لبيت الدعوة برفقة أحد المخرجين ولم يذكر أثناء الزيارة الحديث عن توقيع عقود عمل، أو أي عمل درامي لا بباب الحارة ولا في غيرها، ومن «الأنباء» أتمنى للحاج قبنض وشركته دوام التقدم والنجاح بأعمالهم الفنية ولكل شركات الانتاج الفنية السورية والعربية ولدي كل القدرة على ان تربطني مع شركة قبنض للإنتاج وأي شركة سورية أخرى علاقة زمالة وصداقة لأننا نعيش في وسط فني واحد هذه القصة كاملة.



وختمت اللقاء قائلة: أقرأ حاليا عشارية للمخرج مجيد الخطيب تحمل اسم «الشرف» ومن العنوان نستطيع توصيفها بأنها تدور حول القضايا التي تهم المجتمع العربي عامة والسوري خاصة لان الشرف بالنسبة للعائلات العربية خط احمر، ستكون الحلقات جدا مهمة ومؤثرة بالمجتمعات العربية عامة، وبالمقابل فإننا في طور الاتفاق مع المؤسسة العامة للإنتاج على فيلم سينمائي لم اطلع على السيناريو بعد كما أنني لم انته من تصوير لوحات «بقعة ضوء».