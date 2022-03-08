القاهرة - محمد صلاح



يواصل المطرب تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد «بحبك» حيث نشر عدة صور لجلسات تجمع بينه وبين المشاركين في العمل داخل مقر شركة إنتاج الفيلم وفوجئ جمهور الفنان تامر حسني بشائعة مفادها توقف التصوير بسبب ارتباط تامر بالعديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، على أن يستكمل تصوير الفيلم بعد شهر رمضان، وهو ما نفاه مصدر مقرب من تامر حسني، الذي أكد أن تامر يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم الجديد محاولا تكثيف عدد ساعات التصوير ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الفطر المبارك كموعد مبدئي لطرحه بدور العرض السينمائية.