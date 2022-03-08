أعلنت وزارة الصحة تسجيل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 623769.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند، إنه تم تسجيل 912 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 615509، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.7%



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2546 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 26 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 5714، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 148.

وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 11037 ليصبح مجموع الفحوصات 7737670، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5.5%.