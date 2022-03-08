عبدالكريم العبدالله



واصل مركز الكويت للتطعيم عمله باستقبال المواطنين والمقيمين لتلقي التطعيمات المضادة لـ«كوفيد-19»، خاصة الراغبين في تلقي الجرعة التعزيزية.

وقد شهد مركز الكويت للتطعيم إقبالا كبيرا أمس بعد فترة عطلة الأعياد الوطنية و«الإسراء والمعراج» وبلغ عدد من تلقوا الجرعة التعزيزية حتى أمس الاثنين من المواطنين والمقيمين ما يقارب 940 ألفا، بينما بلغ عدد من تلقوا جرعتين 3.278073 بنسبة 83.58% ووصل عدد من تلقوا الجرعة الاولى 3.395.776 بنسبة 86.58%.



هذا، وبلغ عدد من تلقوا التطعيم من الاطفال ضمن الفئة العمرية من 5 الى 11 سنة 12770 طفلا وطفلة.