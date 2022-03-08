ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات الأمس إلى مستوى تاريخي عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب. ووصل سعر الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في السوق الأوروبية، حيث تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات على الطاقة الروسية في مواجهة غزو أوكرانيا. وأدت المخاوف من تعطل صادرات روسيا، التي توفر 40%من واردات الغاز الأوروبية، إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60% ليتجاوز 300 يورو للميغاوت/ ساعة. وكانت شركة غازبروم قد أعلنت استمرارها في تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا «بشكل منتظم»، وتبلغ الالتزامات التعاقدية للشركة الروسية عبر أوكرانيا للعام الحالي 40 مليار متر مكعب، أو نحو 109.6 ملايين متر مكعب في اليوم.