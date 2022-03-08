كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة لعام 2021 بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تسجيل 21 صفقة اكتتاب عامة جمعت 7.9 مليارات دولار خلال 2021، بارتفاع كبير بنسبة 133% في العدد الإجمالي للاكتتابات، و325% في إجمالي العائدات التي جمعتها مقارنة بعام 2020. وكانت أكبر الاكتتابات الأولية لهذا العام من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاعات المرافق والطاقة والخدمات المالية، حيث تصدر إدراج شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) في سوق تداول، صفقات الاكتتابات العامة من حيث القيمة، بعائدات بلغت 1.21 مليار دولار.



كما شهد سوق تداول الرئيسي 5 اكتتابات عامة في الربع الرابع وحده، واثنين آخرين في «نمو» السوق الموازية. بينما شهد قطاع الطاقة ثاني أكبر اكتتاب عام في المنطقة من حيث القيمة خلال عام 2021، حيث تمكنت شركة أدنوك للحفر من جمع 1.1 مليار دولار من اكتتابها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأخير من العام.



كما عاد النشاط من جديد إلى سوق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأخير من عام 2021، والذي شهد تسجيل 13 اكتتابا بعائدات بلغت 5.6 مليارات دولار، أما على الصعيد العالمي، فقد كان عام 2021 العام الأكثر نشاطا بالنسبة لسوق الاكتتابات العامة منذ أكثر من 20 عاما، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 2388 صفقة جمعت ما قيمته 453.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 64% في عدد الصفقات و67% في عائداتها مقارنة بالعام السابق.