تقدم عدد من الأسرى السابقين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإخبار لدى النيابة العامة العسكرية، ضد أكثر من 100 عميل كانوا في عداد ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل.



وسجل المحامي غسان المولى بوكالته عن الأسرى المحررين عباس قبلان، نبيه عواضة، أحمد طالب وشوقي عواضة والجريح المحرر علي مصطفى وشقيق الضحيتين بلال وعماد السلمان الصحافي هلال السلمان ورفاقهم، هذا الاخبار في قيود النيابة العامة العسكرية في بيروت، ضد أكثر من 100 عميل تم ذكر أسمائهم وكامل هوياتهم ومكان الإقامة، معتبرا أن هؤلاء كانوا عبارة عن حراس وجلادين ومحققين خدموا في معتقل الخيام، بعضهم من كبار الضباط في جيش العميل انطوان لحد، ممن فروا الى داخل الكيان الإسرائيلي، ومازالوا يقيمون هناك ويحملون الجنسية الإسرائيلية، ويقومون بخدمة جيش العدو الصهيوني ويتقاضون رواتب ومخصصات مالية ولم يطبقوا القانون 194 الصادر عن مجلس النواب في العام 2011 والذي يشترط على العملاء تسليم أنفسهم للدولة اللبنانية.



وطلب مقدمو الاخبار من القضاء العسكري تحريك دعوى الحق العام ضد هؤلاء، وإجراء التحقيقات اللازمة مع هؤلاء العملاء وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين الى المحكمة تمهيدا لمحاكمتهم وإدانتهم بجرائم تصل عقوباتها حتى الإعدام، لارتكابهم جرائم القتل عمدا وعن سابق تصور وتصميم والتعذيب والتنكيل بالأسرى اللبنانيين إبان احتلال إسرائيل لمناطق واسعة في جنوب لبنان.