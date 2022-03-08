بيروت - خلدون قوّاص



أكد عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ أنه لا حل في لبنان دون إعادة علاقاته الطبيعية مع الإخوة في الخليج العربي، وعودته إلى الحضن العربي، وإعادة الانسجام مع المنظومة الدولية في ظل سيادة كاملة غير منقوصة.



وشدد بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للواقع الاقتصادي الاجتماعي الذي يشهد انهيارا غير مسبوق وغير محمول من قبل الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، ناقلا له تحيات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط.



ورأى أنه لا مفر من إصلاح بنيوي وجدي على مستوى إدارات ومؤسسات الدولة كلها، بدءا بالكهرباء وبقانون جديد لاستقلالية القضاء، والتنسيق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج تعاف اقتصادي مالي.