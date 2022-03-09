عبدالحميد الخطيب



بعد كتابه «الأسطورة عبدالحسين عبدالرضا في الصحافة» والذي يعد مرجعا شاملا للمسيرة الفنية للراحل الكبير بوعدنان «رحمه الله» والتي قاربت



الـ 55 عاما من العطاء غير المحدود، كشف الكاتب والباحث في العلاقات الكويتية- البريطانية د.عيسى دشتي عن تجهيزه وإعداده لكتاب جديد ينتظر الإصدار عبارة عن دراسة بريدية هي الاولى من نوعها بعنوان «الفنان عبدالحسين عبدالرضا في الطوابع والبطاقات البريدية».



وأضاف د.دشتي في تصريح لـ «الأنباء»: لدي حاليا 25 مؤلفا ما بين كتاب وكتيب وبروشور، وأغلب هذه الأعمال عن العلاقات الكويتية- البريطانية وأجزاء مختلفة من تاريخ الكويت، ومن الكتب الجاهزة للطباعة «الفنان عبدالحسين عبدالرضا في الطوابع والبطاقات البريدية»، وأيضا «الأوسمة البريطانية الممنوحة لحكام الكويت» و«الأوسمة البريطانية للكويتيين»، وكذلك سلسلة كتب عن الزيارات الملكية البريطانية للكويت، وكلها أعمال وثائقية ودراسات بحثية ان شاء الله ترى النور قريبا، ونتمنى من المجلس الوطني أن يدعمنا ويتعاون معنا في نشرها كما كان يفعل في السابق.



من جانب آخر، تحدث د.عيسى دشتي عن إقامته لمعرض بعنوان «زيارة الملكة إليزابيث الثانية لأبراج الكويت - فبراير 1979»، وقال: يقدم المعرض المجموعة الشخصية الخاصة بي من صور ومقتنيات نادرة للزيارة الاولى والوحيدة للملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب للكويت، وبالخصوص يوم زيارتهما لأبراج الكويت، وكان يرافقهما وقتها رئيس بعثة الشرف الراحل الشيخ سالم صباح السالم الصباح وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة الشيخ سعود الناصر، والمعرض سيكون في مكتبة الكويت الوطنية ويستمر لمدة 10 أيام، .



وأردف: أتقدم بجزيل الشكر الى الشيخة هالة البدر المحمد لرعايتها وحضورها المعرض، والشكر موصول الى السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس لمشاركتها في حفل الافتتاح، مكملا: المعرض هو الثاني عشر لي، وجميع المعارض السابقة شخصية عن العلاقات الكويتية- البريطانية، ففي عام 2012 أقمت معرضا بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة اليزابيث، وفي 2017 بمناسبة اليوبيل الياقوتي، وهذا العام احتفالا باليوبيل البلاتيني.