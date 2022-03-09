مفرح الشمري



انطلق ظهر أمس في استديو الراحل محمد الرشود بإذاعة الكويت تسجيل حلقات المسلسل الاجتماعي «زمن معتوق» من تأليف ابتسام السيار وإخراج يوسف الحشاش وبطولة عبدالرحمن العقل وباسمة حمادة وعبدالناصر الزاير وحسن ابراهيم ومحمد الشطي وآخرين، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بالتكليف سعد الفندي ومراقب شؤون البرامج بإذاعة البرنامج الثاني ابراهيم ماتقي ومراقب مكتبة التسجيلات العربية أحمد الفضلي ورئيس قسم شؤون الممثلين بمراقبة التمثيليات بإذاعة الكويت عبدالكريم إسماعيل.



مسلسل «زمن معتوق» يقع في 30 حلقة ويبث في شهر رمضان عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني ومدة الحلقة الواحدة 30 دقيقة، وهو اجتماعي كوميدي حيث تتركز الأحداث حول «معتوق» الذي يجسد دوره الفنان عبدالرحمن العقل وكنيته «المصرقع»، الذي يتعرض لحادث مروري وهو في عمر27 عاما في عام 1977، ويتسبب هذا الحادث بفقده الذاكرة، الأمر الذي عانت منه زوجته «سهيلة» التي تجسد دورها الفنانة باسمة حمادة والتي تستنجد بشقيقها «فرج» الذي يجسد دوره الفنان عبدالناصر الزاير ليساعدها، ولكن «فرج» وجدها فرصة سانحة ليعيش في منزلها مع زوجته ليجمع المال ويستولي على مال زوجها، الا انه بعد 40 سنة حدثت معجزة بعودة الذاكرة إلى «معتوق» ليجد العالم من حوله قد تغير كليا فيقوم بعمل مقارنة بين زمن السبعينيات وزمننا الحالي، ويتخلل ذلك العديد من المواقف الكوميدية التي تتماشى مع إحداث المسلسل.