يفتتح ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» اليوم بمباراتين، حيث يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه ليون الفرنسي في مباراة تعيد الأول بالذاكرة إلى عام 2004 حين مر بمنافسه في طريقه الى الفوز بقيادة جوزيه مورينيو بلقب دوري أبطال أوروبا، فيما يلعب قطب الأندلس الآخر ريال بيتيس على أرضه مع أينتراخت فرانكفورت الألماني.



ويسعى الفريق البرتغالي صاحب الأرض إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعبه لتسهيل عملية تأهله لربع النهائي، فيما يبحث ليون عن الخروج بنتيجة جيدة من ملعب «الدراغاو» ليقترب من بلوغ ربع النهائي.



والتقى الفريقان من قبل في 4 مواجهات سابقة بالبطولات الأوروبية ولم يسبق أن خسر بورتو في أي مواجهة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في المباراة الرابعة.