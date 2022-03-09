يواصل فريق هرتا برلين دعمه للمدرب تايفون كوركوت رغم النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا وجعلته يتراجع للمراكز المهددة بالهبوط من الدوري الألماني لكرة القدم (پوندسليغا).



وقال المدير العام فريدي بوبيتش: «لدي ثقة كاملة فيه، والأمر نفس بالنسبة للفريق».



ونفى بوبيتش التلميحات بأن كوركوت لم يعد متصلا بالفريق، ولكنه قال أيضا: «يجب أن نحصد النقاط يوم السبت» عندما يحل هرتا ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ.



وبعد الخسارة 1-4 أمام آينتراخت فرانكفورت، يقبع هرتا برلين في المركز الثالث من القاع، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في «الپوندسليغا»، وبفارق نقطة واحدة فقط أمام شتوتغارت صاحب المركز قبل الأخير، الذي يهبط صاحبه مباشرة.