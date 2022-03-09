قدم مدرب توتنهام هوتسبير أنطونيو كونتي، تقييما متفائلا لفرص فريقه في تحقيق المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن وضعه انتصار ساحق 5-0 إيفرتون في المنافسة.



وقال كونتي الذي عانى من بداية متباينة لمشواره مع توتنهام منذ توليه المسؤولية عقب إقالة نونو إسبريتو سانتو في نوفمبر: «إنها ثلاث نقاط مهمة للغاية في الجدول، سنحاول القتال حتى النهاية للحصول على أفضل مركز ممكن في الجدول، نريد الاشتراك بالطبع في سباق الأربعة الأوائل. أعتقد أننا أصبحنا أقوى في العديد من الجوانب».

وحسم «السبيرز» نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية تناوب عليها مايكل كين (14 خطأ في مرمى فريقه) والكوري الجنوبي هيونغ- مين سون (17) وهاري كين (37)، وعزز توتنهام تفوقه في الشوط الثاني بهدفين للمدافع الإسباني البديل سيرخيو ريغيلون (46) وكين (56).



وهو الفوز الثاني تواليا لتوتنهام والرابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 45 نقطة وعزز موقعه في المركز السابع بفارق الأهداف خلف جاره اللندني وست هام يونايتد وبفارق ثلاث نقاط خلف جاره اللندني الآخر أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة.



كأس إنجلترا



أكمل نوتنغهام فورست عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا بعد فوزه على ضيفه هيديرسفيلد تاون 2-1 ضمن منافسات دور الـ 16.



ومن المقرر أن يواجه نوتنغهام فورست فريق ليفربول في الدور ربع النهائي المقرر له يومي 19 و20 الجاري، فيما أوقعت القرعة التي أقيمت الأسبوع الماضي تشلسي في مواجهة ميدلسبره، ومان سيتي مع ساوثمبتون، وكريستال بالاس مع إيفرتون.