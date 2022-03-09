وجه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس توجيهاته للقطاعات الأمنية الميدانية بضرورة فرض هيبة القانون، والالتزام بالجاهزية التامة واليقظة ومعايير الضبط والربط والاستمرار في بذل جميع الجهود ووضع الخطط الامنية، والتواجد والانتشار الأمني وتسيير الدوريات لتأمين عموم المناطق في كل المحافظات الست، مشيرة الى التركيز والتنسيق والتعاون بين قطاعات المرور والعمليات والأمن العام والأمن الجنائي لتحقيق الأهداف المرجوة مشدد على ضرورة العمل بفكر أمني متجدد وبروح الفريق الواحد لتنفيذ المهام المنوط بها رجال الأمن.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان توجيهات وكيل وزارة الداخلية ركزت على اهمية التواجد الميداني لجميع المستويات الاشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني والالتزام بتنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة وإتقان مع الالتزام التام بالتعامل الراقي مع الجمهور ومراعاة البعد الانساني، مع فتح قنوات تواصل معهم للوصول الى التفاعل الايجابي ومن ثم تحقيق الرسالة الأمنية.



وأضافت الإدارة ان الفريق البرجس اكد على ان المرحلة الراهنة تتطلب التصدي بكل حزم وشدة للمخالفين لما يمثلونه من خطر على المجتمع، مشددا على ان الحفاظ على المظهر الحضاري لدولة الكويت هدف يجب ترجمته على ارض الواقع من خلال مواجهة اي ظواهر سلبية او مخالفات قانونية تعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.



وأكدت الإدارة على ثقة وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس برجال وأبناء المؤسسة الأمنية وقدرتهم على تنفيذ جميع المهام المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار وفي كل الظروف.



وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات رجال الامن، وضرورة الالتزام بالقانون، وحمل الاوراق الشخصية الثبوتية، تجنبا للمساءلة القانونية.



من جهة اخري، اسفرت حملات امنية لمديرية أمن الفروانية وبتعليمات من وكيل قطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي وبإشراف من قبل مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية العميد عبدالله سفاح الملا عن تسجيل 4032 مخالفة مرورية وضبط 3083 شخصا منهم 233 باعة جائلين، و1025 انتهاء إقامة، و473 تغيبا، و59 مخدرات، و645 بدون إثبات، و610 إلقاء قبض، و8 حبس، و10 خمور، و17 قمار، و1 مصنع خمور، و1 دخول البلاد بصورة غير قانونية.



وقالت وزارة الداخلي في بيان لها ان حصيلة العمل تلك كانت في الفترة من 10/9/2021 وحتى تاريخ 17/2/2022، موكدة ان القطاعات الأمنية مستمرة وعلى مدار الساعة في تنفيذ بكل حزم والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.



ودعت وزارة الداخلية الى الالتزام بالقانون، وعدم التستر أو إيواء أي مخالف لقانون الإقامة او مطلوب تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون والإبلاغ الفوري عنهم او عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ 112.