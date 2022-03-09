لم تمر ساعات محددة على إقدام وافد مصري على الانتحار بالقفز من الطابق الرابع لإحدى البنايات في منطقة حولي حتى أقدم شاب سوري على الانتحار على الأرجح بإلقاء نفسه من الطابق السادس.



وقال مصدر أمني إنه فور ورود بلاغ سقوط من علو في منطقة النقرة انتقل رجال الأمن وتبين لهم أن الشاب يقيم في الطابق السادس ويبلغ من العمر 18 عاما، وتم الإيعاز لرجال المباحث بإجراء المزيد من التحريات وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.



من جهة أخرى، أسعفت خادمة آسيوية الى مستشفى مبارك نقلا من منزل كفيلها بمنطقة الزهراء، وذلك اثر محاولتها الانتحار بتناول كمية من منظف الكلوركس، وتم وضع الخادمة تحت الحراسة تمهيدا للتحقيق معه في قضية شروع بالانتحار.