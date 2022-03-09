أعلن بنك برقان عن مواصلة دعمه لحملة لنكن على دراية للتوعية المصرفية للسنة الثانية على التوالي، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت في 2021، وسيستمر البنك ضمن استراتيجيته للاستدامة وتحت برنامج المسؤولية الاجتماعية، في مساندة هذه الحملة التي تهدف لتوعية العملاء بحقوقهم المالية والاستخدام الآمن للخدمات المصرفية.



وتركز حملة التوعية المالية التي تدعمها جميع البنوك الكويتية، على تثقيف الجمهور بشكل عام وعملاء البنوك بشكل خاص، بشأن الحقوق المالية والخدمات والمنتجات المصرفية الأساسية، كما تهدف إلى زيادة الوعي بعمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف عملاء القطاع المصرفي بطرق مختلفة وتنبيههم إلى سبل حماية بياناتهم الشخصية والحفاظ عليها.



وتركز رسائل حملة دراية على تثقيف عملاء الخدمات المصرفية حول الأمن السيبراني وحماية البيانات والاحتياطات اللازمة عند استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وآليات تقديم الشكاوى بشأن أي تهديدات أمنية محتملة.



وسوف تواصل حملة دراية في عامها الثاني البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها في 2021. والبنك المركزي حريص من جهته على مواصلة الجهود الجماعية لتثقيف عملاء البنوك بحقوقهم المالية وفقا لتعليماته الرقابية للجهاز المصرفي. كما ستستمر الحملة في التأكيد على الرسائل التي طرحتها العام الماضي مع تعزيزها بإضافة مواضيع جديدة ومتنوعة.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات: «دعم بنك برقان هذه المبادرة بشكل فعال منذ إطلاقها، وساهم في نشر الوعي بين عملائه والمجتمع ككل ليتمكن أي فرد من الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك في إطار يضمن أمن بياناته وحساباته».



وأضاف أيضا: «نحن ملتزمون في برقان بتحسين التجربة المصرفية لعملائنا باستمرار، ولهذا السبب نولي اهتماما خاصا لزيادة وعيهم حول أفضل السبل لحماية معلوماتهم الشخصية والمالية وحساباتهم المصرفية. وفي الوقت الذي نواصل فيه دعم حملة دراية للعام الثاني، أود أن أشيد بجهود البنوك الكويتية كافة في إطار الحملة، وأن أثني بشكل خاص على التزام البنك المركزي بتعزيز الثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع، ودعمه للبنوك كي تساهم في إطار مسؤوليتها المجتمعية في توعية العملاء بحقوقهم».